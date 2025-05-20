Политика

Совфед согласовал строительство в Волгограде детской больницы и роддома

Политика 20.05.2025 12:55
0
20.05.2025 12:55


В Совете Федерации 20 мая на заседании Комитета по социальной политике под председательством Елены Перминовой прошли согласование проекты строительства в Волгограде новых родильного дома, детской больницы и центра для участников СВО. 

Обсуждение проектов проходило при участии губернатора Андрея Бочарова, его заместителей и сенаторов от региона. Отметим, что областную детскую больницу и родильный дом в Волгограде планируют строить на базе больницы № 25. Вместе с представителями профильных министерств волгоградцы рассмотрели отдельные параметры планируемых объектов для дальнейшего включения их в федеральные планы по финансированию.

– Мы достаточно подробно обсуждали с руководством комитета предложения, с которыми вышла Волгоградская область. Прошу их поддержать — они на самом деле важны и касаются не только самой Волгоградской области, а имеют большое межрегиональное значение, – отметил Андрей Бочаров. – Мы работаем над тем, чтобы медицина в целом в Волгоградской области была одной из лучших в стране. Отдельное место в наших предложениях занимают вопросы, связанные с развитием детского здравоохранения. Для нас эта тематика очень актуальна, очень важна.

Губернатор подчеркнул, что регион плотно работал над вопросами строительства детской областной больницы, изучал лучшие практики, прежде чем приступить к формированию технического задания: 

– Сегодня мы представляем в Совете Федерации полномасштабный проект. Больница будет выступать координирующим центром для оказания помощи всему детскому населению региона.

Напомним, что ранее 20 мая сенаторы согласовали строительство в Волгоградской области обводного канала для альтернативного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Это событие эксперты уже назвали историческим по двум причинам. Во-первых, сам проект и его согласование в Совфеде – это результат трудоемкой работы ученых и экспертов на протяжении семи лет. А во-вторых, что особенно важно, обводнение поймы после строительства канала уже не будет зависеть от сбросов Волжской ГЭС. 

Фото: пресс-служба Совета Федерации 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
19.05.2025 18:44
Политика 19.05.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Политика
19.05.2025 09:47
Политика 19.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Политика
16.05.2025 18:30
Политика 16.05.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Политика
16.05.2025 17:30
Политика 16.05.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Политика
15.05.2025 18:07
Политика 15.05.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Политика
13.05.2025 17:15
Политика 13.05.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Политика
08.05.2025 13:35
Политика 08.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Политика
07.05.2025 11:02
Политика 07.05.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Политика
05.05.2025 19:48
Политика 05.05.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Политика
05.05.2025 11:44
Политика 05.05.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Политика
02.05.2025 13:41
Политика 02.05.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
30.04.2025 19:08
Политика 30.04.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Политика
30.04.2025 09:36
Политика 30.04.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 21:58
Политика 29.04.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Политика
29.04.2025 19:11
Политика 29.04.2025 19:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:10
В Волгограде врач спустила 7 миллионов на «бирже» с КипраСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде Дмитрий Вельможко покинул пост начальника главка МВДСмотреть фотографии
14:27
Сухогруз получил повреждения и сел на мель в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:21
Двое детей стали свидетелями попытки убийства отца в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Самую дорогую по цене «однушку» нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
Верховный суд РФ рассмотрит жалобу осужденного за терроризм Михаила МузраеваСмотреть фотографии
13:41
В Волгограде на борьбу с эконарушениями вышли народные инспекторыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Нашлись и время, и деньги: прокуратура помогла вернуть коммунальные блага в Михайловскую школу-интернатСмотреть фотографии
13:07
ФСБ сорвала продажу в Волгоградской области контрафактной табачкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
Совфед согласовал строительство в Волгограде детской больницы и роддомаСмотреть фотографии
12:50
Школу в Волгоградской области эвакуировали из-за дыма в кабинетеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
Розыск пропавшего в сентябре пациента больницы объявила полиция ВолгоградаСмотреть фотографии
12:31
Спортсмены Гремячинского ГОКа сыграли товарищеский матч со «звездами» российского футболаСмотреть фотографии
12:29
Решение Совфеда по обводнению Волго-Ахтубинской поймы назвали историческимСмотреть фотографии
12:08
Волгоградский митрополит Феодор освятил храм в ЛиванеСмотреть фотографии
11:54
Следком ищет в Волгоградской области пропавшего прошлым летом 17-летнего парняСмотреть фотографии
11:15
Дороги и тротуары в 4 районах Волгограда привели в порядок перед майскимиСмотреть фотографии
11:10
В Совфеде поддержали волгоградский проект обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
11:09
Пострадавших в ДТП с мопедом детей спасают в больнице №7Смотреть фотографии
10:19
Праздник же кончился: в Волжском работников автоколонны оштрафовали за «победный» трамвайСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде проверят родителей, чей сын на мопеде столкнулся с ToyotaСмотреть фотографии
09:43
В Волжском на ул. Пушкина загорелась точка быстрого питания «На углях»Смотреть фотографии
09:36
Восстановление «Юбилейного» в Волгограде начнется после финальной экспертизыСмотреть фотографии
09:35
Волгоградский предприниматель изготовил из молока нелогичный сырСмотреть фотографии
09:03
Клещи попили крови у 564 волгоградцевСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области животные покусали 3428 человекСмотреть фотографии
08:20
ЦИАН: в Волгограде подорожала аренда квартирСмотреть фотографии
08:16
Бастрыкин поручил защитить жителей Жилгородка от собакСмотреть фотографии
08:00
«Мы пережили 90-е и пандемию»: предпринимателей из Урюпинска Волгоградской области оставили без работыСмотреть фотографии
07:44
Бойца «Бессмертного Сталинграда» Дениса Котунова похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
 