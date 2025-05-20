



В Совете Федерации 20 мая на заседании Комитета по социальной политике под председательством Елены Перминовой прошли согласование проекты строительства в Волгограде новых родильного дома, детской больницы и центра для участников СВО.

Обсуждение проектов проходило при участии губернатора Андрея Бочарова, его заместителей и сенаторов от региона. Отметим, что областную детскую больницу и родильный дом в Волгограде планируют строить на базе больницы № 25. Вместе с представителями профильных министерств волгоградцы рассмотрели отдельные параметры планируемых объектов для дальнейшего включения их в федеральные планы по финансированию.

– Мы достаточно подробно обсуждали с руководством комитета предложения, с которыми вышла Волгоградская область. Прошу их поддержать — они на самом деле важны и касаются не только самой Волгоградской области, а имеют большое межрегиональное значение, – отметил Андрей Бочаров. – Мы работаем над тем, чтобы медицина в целом в Волгоградской области была одной из лучших в стране. Отдельное место в наших предложениях занимают вопросы, связанные с развитием детского здравоохранения. Для нас эта тематика очень актуальна, очень важна.

Губернатор подчеркнул, что регион плотно работал над вопросами строительства детской областной больницы, изучал лучшие практики, прежде чем приступить к формированию технического задания:

– Сегодня мы представляем в Совете Федерации полномасштабный проект. Больница будет выступать координирующим центром для оказания помощи всему детскому населению региона.

Напомним, что ранее 20 мая сенаторы согласовали строительство в Волгоградской области обводного канала для альтернативного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Это событие эксперты уже назвали историческим по двум причинам. Во-первых, сам проект и его согласование в Совфеде – это результат трудоемкой работы ученых и экспертов на протяжении семи лет. А во-вторых, что особенно важно, обводнение поймы после строительства канала уже не будет зависеть от сбросов Волжской ГЭС.

Фото: пресс-служба Совета Федерации