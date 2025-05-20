Самую дорогую по цене «однушку» нашли в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда продается одна из самых дорогих квартир на юге России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экспертов ЦИАН, жилплощадь находится в ЖК на улице Профсоюзной и стоит более 11 миллионов рублей.





Квартира площадью 44,03 квадратных метра заняла восьмое место в рейтинге, обогнав квартиры в Майкопе и Краснодарском крае стоимостью 9,22 и 8,09 миллионов рублей.

А возглавила рейтинг квартира в Сочи площадью 41,2 квадратных метра и стоимостью 103 миллиона рублей. Второе и третье место разделили «однушки» из Ростова-на-Дону за 43,76 миллиона рублей и Краснодара за 24,58 миллиона рублей площадью 62,52 и 52,25 квадратных метра, соответственно.

Скриншот с сайта ЦИАН