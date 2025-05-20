



В Волгограде назвали историческим принятое сегодня, 20 мая, Советом Федерации решение о поддержке проекта строительства канала для обводнения Волго-Ахтубинской поймы вне зависимости от уровня сбросов Волжской ГЭС.

Напомним, что проект строительства канала представил сенаторам лично губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, проект альтернативного обводнения поймы полностью готов, прошел государственную и экологическую экспертизы, получил поддержку экспертного сообщества.

По мнению главы комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации госпрограмм, нацпроектов и приоритетных проектов развития региона Сергея Четверикова, сегодня волгоградцы стали свидетелями финального этапа совместной работы ученых, экспертов, представителей смежных ведомств и министерств, которые вложили в проект все свои знания и опыт.

– Разработка проекта длилась семь лет. За этим колоссальным трудом стоит командная, слаженная работа, которую блестяще провел глава региона Андрей Бочаров совместно с депутатами Волгоградской областной Думы, руководителями предприятий, уделивших самое пристальное внимание проработке всех деталей и нюансов. И та безоговорочная поддержка, которую получил сегодня этот проект в профильном комитете Совета Федерации, это общая победа всех жителей Волгоградской области, – подчеркнул Четвериков.

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию под председательством Александра Двойных также шла речь 20 мая о строительстве водопропускных сооружений Волжского и Донского бассейнов, объектов берегоукрепления, реконструкции Цимлянского завода по разведению рыб и еще о ряде мероприятий, запланированных в Волгоградской области.

Заместитель председателя комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Игорь Воробьев отметил чрезвычайную важность перечисленных проектов в повестке страны.

– Строительство Цимлянского рыборазводного завода, берегоукрепление и, конечно же, дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы – все эти проекты однозначно имеют стратегическое значение в плане развития агропромышленного комплекса. Их реализация позволит задействовать дополнительные сельскохозяйственные мощности, выйти на новый уровень производства, обеспечить устойчивый рост экономики ряда поволжских регионов. Но самое важное для нас сегодня – сохранить уникальный в своем роде биосферный заповедник Волго-Ахтубинской поймы, его бесценные биоресурсы и биоразнообразие. Без дополнительного обводнения эту задачу не решить. Проект является архиважным и архинужным, это отчетливо понимают в Совете Федерации, именно поэтому предложения волгоградского региона в этом направлении получили единогласную поддержку, – подчеркнул парламентарий.