Следком ищет в Волгоградской области пропавшего прошлым летом 17-летнего парня

В Волгоградской области следственное управление СК России обратилось к жителям региона с просьбой оказать содействие в поисках 17-летнего юноши. Данила Ромасюков еще 24 июля 2024 года вышел из дома, и с тех пор о его месте нахождения ничего неизвестно. Первоначальные поисковые мероприятия результатов не принесли.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР, об исчезновении молодого человека в правоохранительные органы сообщила его тетя 2 августа 2024 года.

– Поскольку первоначальные розыскные мероприятия не увенчались успехом, территориальным следственным подразделением СКР по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело, – сообщили сегодня в управлении, призвав всех, у кого есть сведения, которые могут помочь в розыске Данилы, обращаться по указанным ниже телефонам.

Приметы пропавшего:

на вид 17-18 лет,

худощавого телосложения,

рост 175-178 см,

размер обуви 42,

волосы кучерявые темные объемные.

Телефоны для связи: 8 (84473)2-15-01, 8-995-401-65-85, 8-961-699-99-44 или «02».

