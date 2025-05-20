Происшествия

Следком ищет в Волгоградской области пропавшего прошлым летом 17-летнего парня

Происшествия 20.05.2025 11:54
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20.05.2025 11:54

В Волгоградской области следственное управление СК России обратилось к жителям региона с просьбой оказать содействие в поисках 17-летнего юноши. Данила Ромасюков еще 24 июля 2024 года вышел из дома, и с тех пор о его месте нахождения ничего неизвестно. Первоначальные поисковые мероприятия результатов не принесли. 

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР, об исчезновении молодого человека в правоохранительные органы сообщила его тетя 2 августа 2024 года.  

– Поскольку первоначальные розыскные мероприятия не увенчались успехом, территориальным следственным подразделением СКР по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело, – сообщили сегодня в управлении, призвав всех, у кого есть сведения, которые могут помочь в розыске Данилы, обращаться по указанным ниже телефонам. 

Приметы пропавшего: 

  • на вид 17-18 лет, 
  • худощавого телосложения, 
  • рост 175-178 см, 
  • размер обуви 42, 
  • волосы кучерявые темные объемные.

Телефоны для связи: 8 (84473)2-15-01, 8-995-401-65-85, 8-961-699-99-44 или «02».

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