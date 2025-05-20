Работу «наливаек» с 1 сентября ограничат в Волгоградской области

В Волгоградской области хотят запретить с 1 сентября текущего года розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Речь идет о так называемых «наливайках», на работу которых больше всего жалуются жители.

Как сообщает V102.RU, соответствующий законопроект внесен в Волгоградскую облдуму группой депутатов. В настоящее время он направлен для рассмотрения в профильный комитет.

- Предложения о необходимости введения дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, подготовлены с учетом обращений жителей многоквартирных домов Волгограда, г. Волжский, г. Камышин, г. Фролово, Калачевского района. На сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации введены нормы, ограничивающие или запрещающие розничные продажи алкогольной продукции в торговых объектах и точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, - поясняют авторы законодательной инициативы.

Предлагается внести изменения в региональный закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области». Запрет на розничную продажу алкогольной продукции затронет объекты общественного питания, расположенные в многоквартирных домах, если вход посетителей в такие заведения находится со стороны входа в подъезд жилого дома.

Остальным объектам общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах или рядом с ними, будет запрещена продажа алкоголя с 23.00 до 10.00 за исключением баров, кафе, буфетов, которые осуществляют розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на основании лицензии.

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в Волгоградской области при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Ранее, напомним, о планах по введению таких ограничений сообщалось в апреле текущего года. Тогда свои поправки в региональное законодательство о розничной продаже алкоголя готовил облпромторг.

Фото из архива V102.RU