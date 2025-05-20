



В Ворошиловском районе Волгограда на новом участке набережной у строящегося здания Арбитражного суда Волгоградской области завершились работы по созданию мурала. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МТВ.ОНЛАЙН, стрит-арт композиция площадью порядка 170 кв. метров посвящена 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

- По замыслу в ней отражены и величие победы, доставшейся такой дорогой ценой нашему народу, и возрождение нашего города-героя, его современный вид, его современный облик. Этот замысел мы хотели соединить с архитектурным проектом нашего здания, который, с одной стороны, будет представлять собой современное деловое здание, и, с другой стороны, включать в себя элементы сталинского ампира, колонн, фасадного пояса, — приводят журналисты слова председателя Арбитражного суда Волгоградской области Игорь Макаров.

Композиция размещена на подпорной стенке нижней террасы набережной и представляет собой, по сути, два граффити. На одном запечатлён фронтовик, обнимающий маленькую девочку. На фоне размещены силуэты улетающих в багровую высь журавлей и схема операции по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. Левее расположился орден Великой Отечественной войны. Справа от ветерана размещены строки из знаменитой песни Расула Газманова «Мне кажется порою, что солдаты...».

На второй части композиции запечатлены силуэты современного Волгограда: памятника «Стоять насмерть», здания собора Александра Невского, НЭТа и Казанского собора.

Проект мурала принадлежит волгоградскому монументалисту Алексею Бережнову.

От капризов погоды граффити защищено благодаря использованию специальной фасадной краски, поверх которой специалисты нанесли дополнительную пропитку.

Фото и видео: МТВ.ОНЛАЙН