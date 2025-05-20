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Читальный зал под открытым небом посетили сотни участников «Книжного фестиваля»

Общество 20.05.2025 16:33
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20.05.2025 16:33


В Волгоградской областной библиотеке им. Горького прошел «Книжный фестиваль», ставший настоящим культурным событием города. В этом году у фестиваля появился особый акцент — открытая площадка «Воздух», ставшая центром проведения ярких встреч, обсуждений и творческих форматов.
Творческое пространство на свежем воздухе, созданное при поддержке гранто-вого конкурса «Устойчивые города РУСАЛа», стало не просто новой локацией, а атмосферным местом для литературного общения. Сюда стекались гости всех возрастов – детвора и опытные книголюбы, и каждый находил что-то интересное для себя.
Во время фестиваля в творческом пространстве звучали стихи, проходили разговоры о книгах и о том, как литература меняет восприятие себя и мира. 
Вечером «Воздух» выступил музыкальной площадкой – под кронами деревьев собравшиеся зрители услышали живые исполнения волгоградских музыкантов, завершившие фестивальный день.
После завершение фестиваля новое интеллектуальное пространство «Воздух» продолжит работать и станет местом, куда может прийти каждый волгоградец в поисках вдохновения для творчества.
Создание комфортной среды в городах, где работают предприятия компании – это традиция, начало которой заложил уже много лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Благодаря корпоративным программам компания ежегодно инвестирует 

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