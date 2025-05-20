Школу в Волгоградской области эвакуировали из-за дыма в кабинете

В Волгоградской области эвакуировали учеников и педагогов Новоаннинский средней школы №1, предположительно, из-за пожара, передает V102.RU.





- В одном из кабинетов образовательного учреждения произошло оплавление светодиодного плафона и задымление. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В настоящий момент учебный процесс продолжается. Угрозы безопасности учащихся нет, - сообщает местная газета «Авангард».

На время работы пожарных школьников из здания эвакуировали.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что 20 мая в 11:06 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе Волгоградской области.

- Произошло короткое замыкание осветительного прибора. Горение на 1 кв. м. ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Видео: газета «Авангард»