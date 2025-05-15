Экономика

Цены на картофель и капусту взлетели в Волгограде

Экономика 15.05.2025 07:10
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15.05.2025 07:10


Стоимость картофеля в регионе за прошедшую неделю вновь выросла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за неделю он подорожал почти на 6% - до 92 рублей за кг.
Не отстает от картошки и капуста. Рост стоимости составил 3,18% - 68,8 рубля. Зато огурцы подешевели на 11,5% - до 121,71 рубля за кг. Помидоры стали стоить меньше на 5,7%. Средняя стоимость этих овощей составляет в настоящее время 216,47 рубля.
За неделю также подорожал чай. Килограмм чая стоит теперь 1029 рубля  – это на 2,58% больше, чем на предыдущей неделе. Мука пшеничная подорожала на 1,19% (41,59 рубля).
Средняя стоимость подсолнечного масла увеличилась на 0,57% (130,85 рубля за кг), а сыра – на 1,21% (813 рубля).
А вот цены на яйца продолжили снижаться, правда, ненамного – на 0,5%. Десяток яиц продается в среднем по 88 рубля.
Фото V102.RU

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