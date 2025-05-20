Волгоградский митрополит Феодор освятил храм в Ливане

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в составе делегации РПЦ совершил поездку в Ливан, где, в частности, принял участие в освящении храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость». В торжественном богослужении вместе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием участвовали также иерархи Антиохийской и Русской Православных Церквей: митрополит Захлейский и Баальбекский Антоний, митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Тирский и Сидонский Илия, митрополит Гор Ливанских Силуан, митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

На богослужении молились сотни местных христиан, а также политические и общественные деятели, депутаты парламента. Среди почетных гостей присутствовал посол России в Ливане Александр Рудаков.

А накануне освящения храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в городе Захле состоялось еще важное событие – одну из улиц назвали именем митрополита Филиппопольского Нифона (Сайкали). Представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси здесь родился и жил долгие годы.

В тот же день гости торжеств посетили Бейрутскую митрополию, где их принял митрополит Бейрутский Илия.

После торжественной церемонии открытия таблички с названием улицы владыка Нифон поблагодарил власти города за оказанную честь.