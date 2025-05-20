Волгоградский митрополит Феодор освятил храм в Ливане

Общество 20.05.2025 12:08
0
20.05.2025 12:08
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в составе делегации РПЦ совершил поездку в Ливан, где, в частности, принял участие в освящении храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость». В торжественном богослужении вместе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием участвовали также иерархи Антиохийской и Русской Православных Церквей: митрополит Захлейский и Баальбекский Антоний, митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Тирский и Сидонский Илия, митрополит Гор Ливанских Силуан, митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
На богослужении молились сотни местных христиан, а также политические и общественные деятели, депутаты парламента. Среди почетных гостей присутствовал посол России в Ливане Александр Рудаков.
А накануне освящения храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в городе Захле состоялось еще важное событие – одну из улиц назвали именем митрополита Филиппопольского Нифона (Сайкали). Представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси здесь родился и жил долгие годы.
После торжественной церемонии открытия таблички с названием улицы владыка Нифон поблагодарил власти города за оказанную честь. В тот же день гости торжеств посетили Бейрутскую митрополию, где их принял митрополит Бейрутский Илия.
Фото сайта Волгоградской епархии
В Волгограде врач спустила 7 миллионов на «бирже» с Кипра20.05.2025 16:10
Общество 20.05.2025 16:10
Цветочная революция: как цифровая доставка меняет традиции дарения20.05.2025 14:55
Общество 20.05.2025 14:55
В Волгограде Дмитрий Вельможко покинул пост начальника главка МВД20.05.2025 14:43
Общество 20.05.2025 14:43
Самую дорогую по цене «однушку» нашли в Волгограде20.05.2025 14:13
Общество 20.05.2025 14:13
В Волгограде на борьбу с эконарушениями вышли народные инспекторы20.05.2025 13:41
Общество 20.05.2025 13:41
Нашлись и время, и деньги: прокуратура помогла вернуть коммунальные блага в Михайловскую школу-интернат20.05.2025 13:12
Общество 20.05.2025 13:12
Розыск пропавшего в сентябре пациента больницы объявила полиция Волгограда20.05.2025 12:41
Общество 20.05.2025 12:41
Спортсмены Гремячинского ГОКа сыграли товарищеский матч со «звездами» российского футбола20.05.2025 12:31
Общество 20.05.2025 12:31
Дороги и тротуары в 4 районах Волгограда привели в порядок перед майскими20.05.2025 11:15
Общество 20.05.2025 11:15
Праздник же кончился: в Волжском работников автоколонны оштрафовали за «победный» трамвай20.05.2025 10:19
Общество 20.05.2025 10:19
В Волжском на ул. Пушкина загорелась точка быстрого питания «На углях»20.05.2025 09:43
Общество 20.05.2025 09:43
Восстановление «Юбилейного» в Волгограде начнется после финальной экспертизы20.05.2025 09:36
Общество 20.05.2025 09:36
Волгоградский предприниматель изготовил из молока нелогичный сыр20.05.2025 09:35
Общество 20.05.2025 09:35
Клещи попили крови у 564 волгоградцев20.05.2025 09:03
Общество 20.05.2025 09:03
В Волгоградской области животные покусали 3428 человек20.05.2025 08:39
Общество 20.05.2025 08:39