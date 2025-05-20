ФСБ сорвала продажу в Волгоградской области контрафактной табачки





В Камышине Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли у местного жителя контрафактной табачной продукции на общую сумму около двух миллионов рублей. По данным силовиков, очередную партию сигарет 44-летний мужчина доставил в регион по уже налаженному каналу поставок.

Накануне в гаражах камышанина прошли обыски.





– В результате обследования боксов, используемых мужчиной, оперативниками изъято больше 10 тысяч пачек контрафактных сигарет, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело в отношении волгоградца возбуждено и расследуется сотрудниками МО МВД «Камышинский» по ч. 6 ст. 171.1 УК России.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области