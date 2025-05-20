Спортсмены Гремячинского ГОКа сыграли товарищеский матч со «звездами» российского футбола

Общество 20.05.2025 12:31
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20.05.2025 12:31
Евгений Алдонин, Денис Глушаков и другие «звезды» футбола сыграли товарищеские матчи со спортсменами Гремячинского горно-обогатительного комбината и другими гостями семейного фестиваля ПрофФест. Большой и яркий праздник профессионального образования и активного образа жизни в городе Котельниково организовали Фонд Андрея Мельниченко и предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий.
Футбольный турнир объединил работников ЕвроХим-ВолгаКалия, студентов Волжского политехнического техникума и всех, кто неравнодушен к спорту, ценит командную игру и готов бороться за победу.
В матче приняли участие четыре команды, которые возглавили «звезды» российского футбола – Денис Глушаков, Евгений Алдонин, Богдан Тимошенко и Андрей Белков.
Незабываемый футбольный поединок, заряженный азартом и драйвом, прошел в спортивном зале гостиничного комплекса «Кристалл». В матче, прошедшем на пределе эмоций, зрители увидели много голов и моментов, достойных лучших футбольных баталий мира.
По итогу сражений первое место заняла команда Дениса Глушакова, ей немного уступила сборная Евгения Алдонина. На третьем месте – игроки команды Андрея Белкова (Белки). Самые горячие аплодисменты за волю к победе получили футболисты Богдана Тимошенко.
После завершения матча знаменитые футболисты встретились с фанатами на площадке фестиваля ПрофФест. Каждый участник встречи не только получил на память автограф любимого футболиста, но и сфотографировался со звездой спорта. Личное знакомство с лучшими футболистами страны стало исполнением мечты многих котельниковских болельщиков.
Продолжением дня стала семейная викторина «Сила семьи». Участники ответили на вопросы разного уровня сложности, получили ценные призы и подарки от Фонда Андрея Мельниченко.
Первый в истории Котельниково семейный фестиваль посетили несколько тысяч человек из Котельниковского, Октябрьского и других районов Волгоградской области и соседних регионов. Для своих гостей организаторы создали большой город профессий с «Домом геологов», «Площадью горных инженеров», «Шоссе Маркшейдеров», «Станцией Экологическая» и другими интересными локациями.
Индивидуальные консультации по профессиональной ориентации, встречи с представителями лучших профильных вузов и сузов, интерактивные развлечения, научные мастер-классы, конкурсы, подарки и призы – для многих котельниковцев этот день стал началом большого профессионального становления.
Яркой финальной точкой фестиваля стало выступление кавер-группы. Гости говорили искреннее спасибо организаторам, партнёрам и волонтёрам, сделавшим первый в истории города фестиваль ПрофФест одним из самых ярких и интересных событий весны.
Фото: Александр Семёнов
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