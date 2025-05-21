Общество

Южный циклон принесёт в Волгоградскою область 27-градусную жару к концу недели

Общество 21.05.2025 06:06
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21.05.2025 06:06


Волгоградский ЦГМС обновил прогноз погоды на ближайшие три дня. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты к концу рабочей недели пообещали жителям региона возвращение тёплой погоды. По расчётам метеорологов, к пятнице прекратятся дожди и ночные перепады температуры.

В среду, 21 мая, в Волгоградской области будет пасмурная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременные осадки и грозы. Ветер ночью южный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с; днем юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +8...+13ºC, с понижением температуры до 5 ºC при прояснении. Днём воздух прогреется до +15...+20ºС.

В четверг, 22 мая, днём также возможны осадки и грозы. Ветер юго-западный: ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью также ожидается существенный температурный перепад. Столбик термометра может опуститься вплоть до 5 ºC при прояснении. В дневной период воздух прогреется до +20...+25ºC.

В пятницу, 23 мая, осадков не ожидается. Ветер успокоится. Его скорость не превысит 6-11 м/с. Ночью прогнозируется температура в диапазоне +10...+15ºС, днём +22...+27ºC.

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