В Волгограде на борьбу с эконарушениями вышли народные инспекторы

Общество 20.05.2025 13:41
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20.05.2025 13:41
Факты нарушения природоохранного законодательства в Волгограде начали фиксировать народные инспекторы – неравнодушные жители, которые отправляют свои видеозаписи региональному оператору. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «ЭкоЦентр», только на одной контейнерной площадке Дзержинского района в мае было зафиксировано более 10 случаев незаконного сброса отходов.
– Практически в ежедневном режиме местная жительница записывала на видео и присылала информацию о нарушениях, которые происходят вблизи контейнерной площадки, расположенной по улице Панкратовой, 60. По каждому такому обращению наши специалисты экологического контроля направили обращения в контрольно-надзорные органы, – пояснил в «ЭкоЦентр».
Например, на одной из видеозаписей, которые оказались в распоряжении регоператора, видно, как мужчина и женщина выгружают из автомобиля ВАЗ-2111 овощные ящики, красные луковые сетки, ботву и пакеты. На помощь паре приходит мужчина, облачённый в спецодежду. Эконарушителей совершенно не смущает, что несанкционированная свалка уже достигла внушительных объёмов и продолжает их силами расти.
На другой видеозаписи на контейнерной площадке появляется чёрный «Hyundai Accent». Мужчина, облачённый в чёрную одежду и белые перчатки, сбрасывает из багажника своего автомобиля на землю черные мешки с неизвестным содержимым. При этом, в кадре отлично видны не только госномера легкового автомобиля, но и пустые евроконтейнеры, в которые «герой» сюжета даже не потрудился разместить свои отходы.
Под зоркий глаз видеокамеры жительницы Дзержинского района попал также белый автомобиль марки «Geely Emgrand». В этом случае мужчина совершает нарушение с использованием прицепа, тем самым увеличивая себе сумму штрафа, несмотря на то, что в прицепе содержится незначительное количество отходов.
Попасть на видеозапись и оказаться фигурантами административного правонарушения теперь может любой эконарушитель. Народные инспекторы «работают» во всех районах Волгограда и ежедневно присылают видео региональному оператору.
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