В Волгограде бензин подорожал на 1 копейку

Экономика 14.05.2025 21:39
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14.05.2025 21:39
Цены на два вида бензина и дизтопливо выросли за неделю в Волгоградской области на 1 копейку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, в итоге средняя стоимость автомобильного топлива увеличилась на столько же и составила 60,6 рубля. Неизменной осталась лишь цена АИ-98, который не дорожает уже несколько недель после резкого повышения более, чем на 1 рубль – 84,95 рубля за литр.АИ-92 вырос в цене до 57,24 рубля, а АИ-95 – до 63,62 рубля. Средняя цена солярки составляет по итогам наблюдения с 6 по 12 мая 68,49 рубля.
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