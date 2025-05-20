Волгоградцы стали чаще жаловаться на блокировку счетов

Общество 20.05.2025 16:37
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20.05.2025 16:37
Анализ жалоб волгоградцев на работу кредитных организаций провели в региональном отделении Банка РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, в первом квартале 2025 года жители Волгоградской области стали значительно реже жаловаться на микрофинансовые организации - количество подобных случаев сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, основной поток обращений по-прежнему связан с кредитными организациями: их число выросло почти на 27% - с 589 до 747.
По-прежнему волгоградцы недовольны навязыванием дополнительных услуг при оформлении потребительских кредитов и в секторе автокредитования – в первом квартале зафиксировано 130 таких обращений.
Почти на 95% выросло количество заявлений, связанных с мошенничеством, - в первом квартале 2025 года по этому поводу обратилось 152 жителя региона. Рост числа жалоб связан в основном с отказами в проведении операций и блокировкой счетов. С июля прошлого года, когда Банк России обязал кредитные организации приостанавливать подозрительные переводы на два дня для защиты клиентов от злоумышленников, таких обращений стало поступать больше как в регионе, так и по всей стране.
Девять волгоградцев пожаловались на недостаточное информирование клиентов при работе с вкладами и депозитами. 21 раз жители обратились в банк с претензиями в связи с недостоверными сведениями в кредитных историях.
В целом, общее число жалоб волгоградцев, поступивших в интернет-приемную Банка России в первые три месяца 2025 года, выросло почти на 15% - с 1052 до 1209 по сравнению с январем-мартом прошлого года.
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