Федеральные новости

Сенаторы поддержали упрощенную процедуру банкротства для участников СВО

Федеральные новости 20.05.2025 16:54
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20.05.2025 16:54


Комитет Совета Федерации по специальной политике поддержал законопроект, упрощающий процедуру банкротства для участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, решение было принято на расширенном заседании 20 мая. 

Как ранее сообщалось информагентством, новый закон позволит списывать до 1 миллиона рублей долгов участников спецоперации, при этом взыскание не будет накладываться на выплаты за военную службу. Законопроект уже одобрен правительственной комиссией.

Поправки были подготовлены Минэкономразвития по поручению президента Владимира Путина. Напомним, что сейчас участники спецоперации могут быть признаны неплатежеспособными только через арбитражный суд.

После принятия поправок процедура банкротства для данной категории граждан будет проходить по схеме получателей детских пособий - подавать заявления на банкротство  бойцы СВО смогут через МФЦ.

После одобрения заявки военнослужащего включат в специальный реестр банкротов и на его налоги будет наложен мораторий, который не позволит кредиторам и коллекторам требовать оплату процентов.

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