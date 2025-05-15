Экономика

Волгоградцев шокировал картофель за 139 рублей

Экономика 15.05.2025 10:43
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15.05.2025 10:43


Новые данные Волгоградстата о ценах на картофель удивили покупателей. Читатели ИА «Высота 102» поделились своими наблюдениями за динамикой цен на этот популярный продукт питания и признались, что не наблюдали в магазинах картошку за 92 рубля. Именно столько составляет средняя цена на продукт, по данным Волгоградстата.
Цена на картофель 105 рублей, – утверждает читатель Роман. 
– 119 рублей картофель, – делится Елена. 
С 92 рублей быстро взлетела до 120 рублей. Вчера в «Магните» только брала за 105 с копейками. На часах было около 22:00. Ради интереса надо посмотреть сегодняшнюю цену, – сообщает Лариса.
Но и такие цифры – еще не предел. Жители Фролово, например, запечатлели картофель по еще более шокирующим ценам – за 129 и 139 рублей за кг. 
К слову, недавно в Минсельхозе РФ «успокоили» россиян новостью о том, что цены на картофель будут снижаться после первого урожая – то есть в конце июня. Осталось потерпеть. 
Фото Подслушано Фролово VK.com

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