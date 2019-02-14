На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушки





Воспитатель детсада сегодня пострадала в Красноармейском районе при переходе проезжей части не по пешеходному переходу. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщину сбил автомобиль "Лада Приора", когда она переходила дорогу в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. ДТП произошло напротив дома №10 по ул. Танеева. Пострадавшую госпитализировали в больницу с множественными травмами и ушибами.

Еще одного пешехода сегодня сбили в Волжском. Известно, что водитель автомобиля "ВАЗ", следуя по улице Паромной, не учел скоростной режим и машину занесло. В результате был совершен наезд на женщину-пешехода, которая находилась от дороги на расстоянии двух метров. Пострадавшую доставили в больницу.



