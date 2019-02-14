



Шесть кредитов на общую сумму более 61 млн рублей при помощи фиктивных документов умудрился получить глава крестьянско-фермерского хозяйства в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника регионального прокурора Оксаны Чередининой, сегодня уголовное дело направлено областной прокуратурой для рассмотрения по существу в Быковский районный суд. По версии следствия, фермер при помощи супруги в период с 2011 по 2012 годы предоставлял в банк заведомо ложные сведения о финансовом положении КФХ для получения кредитов на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования для теплиц.

Впоследствии на основании сомнительных документов мужчина получил многомиллионные кредиты, однако обязательства по возврату денежных средств до настоящего времени не исполнены. Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признают.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.



