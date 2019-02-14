Экономика

Сбербанк и 500 Startups выбрали 7 стартапов для Кремниевой долины

Экономика 13.02.2019 11:24
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13.02.2019 11:24


Сбербанк выпустил 30 команд стартапов, которые прошли акселерацию в совместном российско-американском акселераторе Сбербанка и 500 Startups. Сбербанк также принял решение об инвестировании до 120 млн рублей в них, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Больше половины стартапов получили предложение о сотрудничестве от крупнейших компаний России, принявших участие в демо-дне акселератора. Также по итогам акселерации были определены семь команд, чьи продукты признаны перспективными для реализации на зарубежных рынках. Участники этих команд отправятся в Кремниевую долину (США, Калифорния), где пройдут четырехнедельное обучение по программе SiliconValleyExchangeProgram.
В экспертный совет демо-дня, помимо Германа Грефа, Президента ПАО Сбербанк, и Кристин Цай, генерального директора и инвест-партнера 500 Startups, вошли представители крупных известных компаний: Елена Брусилова, президент АО «Группа компаний «Медси»; Юлиана Слащева, Председатель Правления киностудии «Союзмультфильм»; Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»; Александр Мамут, Президент объединенной компании Rambler&Co, и специальный приглашенный гость — Жан-Клод Кнебелер, посол Великого Герцогства Люксембург в России. Каждый из них выбрал тройку команд, продукты которых наилучшим образом дополняют текущий бизнес, а также определил лучший стартап, которому достался специальный приз от эксперта.
Семь команд, отправляющихся на зарубежную стажировку, презентуют свои проекты перед международными инвесторами и корпорациями в Сан-Франциско.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Сбербанку 177 лет, и нам порой непросто себя переизобретать — для того, чтобы не проиграть тем компаниям, которым 9 лет или 30 лет и которые сегодня уже стоят значительно дороже, чем все традиционные компании, зачастую даже вместе взятые, на рынке. И мы рады тому, что у нас есть возможность учиться у таких молодых компаний, как 500 Startups».
Стартапы, прошедшие в американскую часть программы
Третье мнение — AI-система поддержки принятия врачебных решений, основанная на анализе медицинских изображений.
DataScreen — сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента.
Heartex — платформа для сбора и разметки данных.
i-Brain — разработчик нейроинтерфейса с искусственным интеллектом для реабилитации людей после инсульта и травм мозга.
Mishka AI — «умная» мягкая игрушка со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями искусственного интеллекта.
OzForensics — платформа для определения подлинности цифровых документов и фотографий.
Yorso — B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Что нас всех объединяет? Кристин Цай правильно сказала, что все мечтают оставить свой след, перевернуть мир, сделать его лучше. Я думаю, это то, что объединяет и всех наших участников — ребят, которые не побоялись начать своё дело. И это уже само по себе дорогого стоит. Каждый из вас, наверное, смог бы найти себе применение где-то в другом месте, но вы не побоялись начать своё дело, и каждого из вас я глубоко уважаю за это. Это, может быть, самый отважный шаг в вашей жизни».
Напомним, что российский этап акселератора Сбербанка и 500 Startups продолжался 10 недель. 30 сильнейших стартапов, отобранных экспертами Сбербанка, 500 Startups и представителями 25 компаний-партнеров проекта, обучались у американских менторов по оригинальной программе акселератора. В ходе программы команды стартапов прослушали более 200 часов лекций и воркшопов от 25 менторов из Кремниевой долины, проверили в целом 192 бизнес-гипотезы и привлекли 164 крупных клиента.
Участниками акселератора стали проекты в сфере электронной коммерции, телемедицины, облачных технологий, Lifestyle, больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники, блокчейна, виртуальной и дополненной реальности, машинного обучения, финтеха и других сферах цифровой экономики.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Я хочу всем вам пожелать перевернуть этот мир, сделать его лучше, добиться своих целей, верить в себя несмотря ни на что. Потому что каждая неудача — это следующий шаг к колоссальному успеху. И различия между успешными и неуспешными людьми не в количестве совершенных ошибок, а в том количестве раз, когда хватало сил подняться после очередной неудачи. Я хочу всем вам пожелать стать конкурентами и победить в этой конкурентной борьбе сам Сбербанк».

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