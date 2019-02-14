В Волгоградской области почти 40 тысяч человек «отдыхали» в неоплачиваемых отпусках





Численность вакантных рабочих мест в организациях Волгоградской области составляет 12215 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в четвертом квартале 2018 года количество принятых работников составило 30882 человека, при этом уволилось по разным причинам 34190 человек. Большая часть – 25161 человек – по собственному желанию, 2635 человек – по соглашению сторон, а 1124 человека были сокращены. Около тысяч человек в четвертом квартале 2018 года трудились неполное рабочее время, а почти 40 тысяч – «отдыхали» в неоплачиваемых отпусках. Больше всего отпускников-поневоле было зафиксировано в сфере обрабатывающего производства – 14,7 тысяч человек, в организациях здравоохранения и социальной сферы – более 3,5 тысяч человек.



