В Волгоградской области почти 40 тысяч человек «отдыхали» в неоплачиваемых отпусках

Аналитика 12.02.2019 15:15
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12.02.2019 15:15
Численность вакантных рабочих мест в организациях Волгоградской области составляет 12215 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в четвертом квартале 2018 года количество принятых работников составило 30882 человека, при этом уволилось по разным причинам 34190 человек. Большая часть – 25161 человек – по собственному желанию, 2635 человек – по соглашению сторон, а 1124 человека были сокращены. Около тысяч человек в четвертом квартале 2018 года трудились неполное рабочее время, а почти 40 тысяч – «отдыхали» в неоплачиваемых отпусках. Больше всего отпускников-поневоле было зафиксировано в сфере обрабатывающего производства – 14,7 тысяч человек, в организациях здравоохранения и социальной сферы – более 3,5 тысяч человек.
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