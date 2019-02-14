Политика

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков прибыл в Волгоград

Политика 12.02.2019 13:17
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12.02.2019 13:17


Сразу по прилету в Волгоград Александр Дюков встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона рассказал Александру Дюкову о социально-экономической ситуации в Волгоградской области и отметил, что есть большая заинтересованность в развитии детско-юношеского спорта и, в частности, футбола в регионе. Они обсудили перспективные направления сотрудничества в региональных программах, развитие нефтехимического комплекса. 
Александр Дюков прибыл в Волгоград в качестве кандидата на пост президента РФС. Здесь он проведет встречу с главами региональных футбольных федераций Межрегионального Футбольного Cоюза "Центр". На ней обсудят программу кандидата, а также перспективы развития футбола в регионах. 
Выборы президента РФС состоятся 22 февраля. 63 футбольные организации страны выдвинули на этот пост кандидатуру Александра Дюкова. С 2008 по 2017 годы он был президентом футбольного клуба «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды - Кубка России, а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA. Сейчас Александр Дюков является председателем совета директоров ФК «Зенит» и возглавляет комитет программ развития футбола РФС.

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