



Сразу по прилету в Волгоград Александр Дюков встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона рассказал Александру Дюкову о социально-экономической ситуации в Волгоградской области и отметил, что есть большая заинтересованность в развитии детско-юношеского спорта и, в частности, футбола в регионе. Они обсудили перспективные направления сотрудничества в региональных программах, развитие нефтехимического комплекса.

Александр Дюков прибыл в Волгоград в качестве кандидата на пост президента РФС. Здесь он проведет встречу с главами региональных футбольных федераций Межрегионального Футбольного Cоюза "Центр". На ней обсудят программу кандидата, а также перспективы развития футбола в регионах.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля. 63 футбольные организации страны выдвинули на этот пост кандидатуру Александра Дюкова. С 2008 по 2017 годы он был президентом футбольного клуба «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды - Кубка России, а также стал обладателем Кубка UEFA и Суперкубка UEFA. Сейчас Александр Дюков является председателем совета директоров ФК «Зенит» и возглавляет комитет программ развития футбола РФС.



