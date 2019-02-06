



Портал StadiumDB.com объявил номинантов конкурса "Стадион года 2018", сообщает ИА "Высота 102". По данным ФГУП "Спорт-Ин", в их число вошли 27 стадионов из США, Турции, Венгрии, Ирана, Ирака, Австрии, Австралии, Китая, Белоруссии и России. От нашей страны (и ФГУП "Спорт-Ин") представлены стадионы "Мордовия Арена", Стадион Калининград, "Ростов Арена", "Самара Арена", Стадион Нижний Новгород, "Екатеринбург Арена" и "Волгоград Арена".

Отмечается, что конкурс "Стадион года 2018" - самый авторитетный в мире по данному направлению, правила которого остаются неизменными уже девятый раз. Участниками становятся стадионы вместимостью более 10 тысяч зрителей, которые открылись (в том числе после генеральной реконструкции) в 2018 году.

При голосовании выбирается пять стадионов: нужно поставить пять звезд лучшей арене и далее в порядке убывания. Согласно правилам, проголосовать можно только один раз с одного смартфона/компьютера. Голосование закончится 3 марта в полночь, а результаты озвучат 7-8 марта.

Второй приз получит стадион, выбранный членами жюри. Это архитекторы из разных стран, с богатым опытом работы и свежим взглядом на дизайн стадионов. Каждый стадион профессионалы оценят по трем критериям: архитектурное решение, новизна, функциональность.

Проголосовать за лучший стадион можно здесь

Фото: скриншот страницы сайта конкурса