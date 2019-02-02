



Впервые в Волгограде празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве начали с «Выстрела памяти». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, в честь 76-ой годовщины окончания великой битвы на Волге артиллеристы ровно в полдень совершили «Выстрел памяти» тремя орудиями ЗИС-3 времен ВОВ.

Затем на набережной Волги военнослужащие гарнизона представили современную боевую и специальную технику и вооружение. Это танк Т-90А, БТР-80, БМП-3, самоходное артиллерийское орудие 2С19 «Мста-С», реактивная установка «Торнадо», зенитные ракетные комплексы «Тор», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С» и др. Всех желающих накормили солдатской кашей и угостили горячим чаем из полевой кухни.

В памятных мероприятиях, которые прошли на нижней террасе набережной им. 62-й Армии, приняли участие командующий 8-ой общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, начальник Волгоградского гарнизона полковник Николай Мартынюк, военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов, ветераны «Сталинградской битвы», общественные организации Волгограда, жители и гости города-героя.

Справка. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Волги и Дона. Эта крупнейшая сухопутная битва в истории человечества длилась ровно 200 дней и ночей и внесла коренной перелом в ход Второй мировой войны - враг потерял стратегическую инициативу и был психологически сломлен. Сталинградская победа по праву является одной из славных страниц летописи Великой Отечественной войны – 122 участникам Сталинградской битвы было присуждено звание Героев Советского Союза.