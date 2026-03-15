Минобороны: вражеские БПЛА сбили в Волгоградской области 15 марта

В Минобороны РФ отчитались о сбитии 170 вражеских БПЛА в период с вечера 14 марта до 7 утра 15 марта в регионах России. Были перехвачены беспилотники над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Крым, акваторией Черного моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.