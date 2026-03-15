ПВР для жителей пострадавшего дома в Волгограде открыли в школе №55





В Волгограде приступили к поквартирному обследованию дома №4 по ул. им. Владимира Петровского, пострадавшего от атаки БПЛА ночью 15 марта. По информации мэрии, выполняются работы по временному закрытию оконных проемов для восстановления остекления.

На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе №55 для жителей был оперативно подготовлен пункт временного размещения. В ночное время для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание. Пока в ПВР жителей нет.









Напомним , ночью 15 марта Волгоградская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Пострадавших нет.

Также сотрудники муниципалитета проводят работу с жильцами МКД по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи, в случае повреждения имущества.