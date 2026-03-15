В Волгоградской области с сегодняшнего дня, 15 марта, начали действовать ограничения движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Согласно постановлению администрации региона, они продлятся до 13 апреля и касаются транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.
- «3-я Продольная магистраль»;
- первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде;
- второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде;
- «Волгоград-Краснослободск – Ахтуба»;
- «Волгоград (от г.Волжский) – Астрахань»;
- «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск»;
- «Михайловка (км 15) – Серафимович - Суровикино»;
- «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино (Воронежская область)»;
- подъезд от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон - Тамбов - Волгоград Астрахань» к Волгограду;
- участок км 191+000 км 201+000 автомобильной дороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская (Ростовская область)».