



В Волгоградской области с сегодняшнего дня, 15 марта, начали действовать ограничения движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Согласно постановлению администрации региона, они продлятся до 13 апреля и касаются транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.

Под эти ограничения не попадает ряд дорог и участков автомобильных трасс. В их числе:

- «3-я Продольная магистраль»;



- первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде;



- второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде;



- «Волгоград-Краснослободск – Ахтуба»;



- «Волгоград (от г.Волжский) – Астрахань»;



- «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск»;



- «Михайловка (км 15) – Серафимович - Суровикино»;

- «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино (Воронежская область)»;



- подъезд от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон - Тамбов - Волгоград Астрахань» к Волгограду;



- участок км 191+000 км 201+000 автомобильной дороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская (Ростовская область)».





