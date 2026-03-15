Удар ВСУ по многоэтажке в Волгограде: что известно к этому часу





Ночью 15 марта в Волгограде и области отражена очередная атака ВСУ. Украинский дрон попал в многоэтажку в Волгограде. Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали всю информацию о произошедших событиях на утро 15 марта.

Опасность БПЛА



Беспилотная опасность была объявлена около полуночи 14 марта. Жители региона получили на свои телефоны сообщения с тревожным предупреждением и просьбой не приближаться к окнам и избегать открытых участков на улице.



Режим угрозы БПЛА действовал в регионе около 9 часов. При этом аэропорт Волгограда не прекращал работу, возможно, из-за отсутствия ночных авиарейсов.



Заявление губернатора



Около пяти часов утра губернатор Волгоградской области выступил со срочным заявлением, сообщив о последствиях вражеской атаки.



- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4. Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет, - заявил глава региона.



Он также дал поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения.

Известно, что пострадавший 23-этажный дом находится в Советском районе Волгограда в ЖК "Университетский".



Минобороны



После выступления губернатора в Минобороны сообщили, что Волгоградская область наряду с несколькими другими регионами подверглась атаки БПЛА.



- В период с 21.00 14 марта до 07.00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Крым, акваторией Черного Моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, - заявили в ведомстве.



Оказание помощи



Утром 15 марта в Волгограде приступили к поквартирному обследованию дома 4 по ул. им. Владимира Петровского, пострадавшего от атаки БПЛА ночью 15 марта. По информации мэрии, выполняются работы по временному закрытию оконных проемов для восстановления остекления.



Также сотрудники муниципалитета проводят работу с жильцами МКД по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи в случае повреждения имущества.



На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе №55 для жителей был оперативно подготовлен пункт временного размещения. В ночное время для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание. Пока в ПВР жителей нет.













