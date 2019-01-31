Экология

В Волгограде берега Сухой и Мокрой Мечетки взяли под охрану

Экология 31.01.2019 15:06
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31.01.2019 15:06


Установлены границы водоохранных зон рек Сухая и Мокрая Мечетка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, описаны и отображены на картографическом материале границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос данных рек на протяжении 80 км.
Таким образом облкомприроды исполнило решение суда, обязавшего региональный орган власти определить ширину водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Сухая и Мокрая Мечетка. На этих требованиях, напомним, настаивала природоохранная прокуратура. 
Отметим, что в 2018 году по требованию надзорного ведомства было исполнено аналогичное решение по реке Ахтуба. Общая протяженность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на территории города Волжского и двух районов Волгоградской области - Ленинского и Среднеахтубинского составила 191,6 км. Все границы описаны и отображены в картографических материалах. 

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