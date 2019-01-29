Волгоградские мастера по дереву своими "художествами" удивляют Москву

Общество 29.01.2019 10:59
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29.01.2019 10:59
Дизайнерские идеи, благодатный материал для работы, современные лазерные и компьютерные технологии – и на выходе рождаются штучные произведения, которые вызывают восхищение и желание пройти босиком по полу. Журналисты ИА «Высота 102» заглянули в мастерские компании «Царицын-паркет», расположенной в рабочем поселке Городище, где уже много лет занимаются необычным ремеслом – изготовлением и росписью натурального напольного покрытия. В чем секрет и успех волгоградских мастеров, как внести в интерьер краски джунглей и сохранить тепло вашего дома – в видеосюжете ИА «Высота 102».
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