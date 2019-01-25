Спорт

Волгоградских футболистов из «Ротора-2» посадят на банановую диету

Спорт 25.01.2019 12:59
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25.01.2019 12:59


В 2 миллиона рублей обойдутся сборы футбольной команды «Ротор-2» в Абрау-Дюрсо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, спортсмены будут тренироваться в Краснодарском крае с 20 февраля по 5 марта. Команда из 30 человек, согласно техзаданию, должна разместиться в отеле, где будут обеспечены условия как для тренировок, так и для отдыха. В частности, спортсмены должны получать ежедневно по 5 литров воды в день и по 10 килограммов бананов, а также питание по стандарту шведского стола. Футболистов поселят в номера с цифровым телевидением, интернетом, электронными сейфами. Должно быть предоставлено поле для тренировок, а также массажные и тренажерные залы, помещение  для проведения теоретических занятий. 
Напомним, для тренировочных сборов за пределами России «старших» товарищей из «Ротора» было выделено более 8 миллионов рублей. Футболисты уже уехали в солнечную Турцию, а потом продолжат интенсивные тренировки на не менее теплом Кипре. 

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