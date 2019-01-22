В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взятки





Бывший следователь ГСУ ГУ МВД России по региону признан виновным в получении крупной взятки и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Центральный районный суд Волгограда приговорил экс-следователя к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 3 млн рублей. Также он на 2 года лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в правоохранительных органах. К 4 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 2 млн 250 тыс рублей приговорена 46-летняя адвокат Волгоградской государственной коллегии адвокатов №1. Ее признали виновной в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В суде установлено, что 3 мая 2018 года бывший следователь получил через адвоката от свидетеля по уголовному делу о мошенничестве 1 млн 50 тысяч рублей.

За указанную сумму следователь пообещал свидетелю не менять его процессуальный статус на подозреваемого, а также не ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всего через адвоката от свидетеля следователь планировал получить 1 млн 300 тыс рублей, часть из которых, по его словам, якобы предназначалась сотрудникам правоохранительных органов.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в покушении на мошенничество бывший следователь и адвокат признали полностью, в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве – отрицают.

Бывший следователь и адвокат взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.