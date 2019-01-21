Стала известна причина смерти мужчины на улице в Волжском

Сегодня стала известна причина смерти мужчины, тело которого было обнаружено 18 января на бульваре Профсоюзов в Волжском. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжскому СУ СК России Александр Минаев, мужчина умер от остановки сердца. Спровоцировало трагедию то, что волжанин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия 21.01.2019 16:35
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21.01.2019 16:35
Сегодня стала известна причина смерти мужчины, тело которого было обнаружено 18 января на бульваре Профсоюзов в Волжском. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжскому СУ СК России Александр Минаев, мужчина умер от остановки сердца. Спровоцировало трагедию то, что волжанин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня стала известна причина смерти мужчины, тело которого было обнаружено 18 января на бульваре Профсоюзов в Волжском. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжскому СУ СК России Александр Минаев, мужчина умер от остановки сердца. Спровоцировало трагедию то, что волжанин находился в состоянии алкогольного опьянения.
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