Происшествия

Стала известна причина смерти мужчины на улице в Волжском

Происшествия 21.01.2019 16:35
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21.01.2019 16:35


Сегодня стала известна причина смерти мужчины, тело которого было обнаружено 18 января на бульваре Профсоюзов в Волжском. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по городу Волжскому СУ СК России Александр Минаев, мужчина умер от остановки сердца. Спровоцировало трагедию то, что волжанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

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