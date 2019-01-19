Общество 19.01.2019 11:34
1847 15
19.01.2019 11:34
В эти минуты в Ворошиловском районе Волгограде возле офиса мусорного регоператора по улице Канунникова,23 проходит несанкционированная акция. Активист движения «Открытая Россия» Роман Зайцев принес несколько пакетов с мусором и демонстративно положил их возле входной двери в здание. К нему присоединилось еще несколько человек, которые также положили свертки с отходами к двери. К слову, территория возле бизнес-центра "Дельта", где находятся кабинеты регоператора, опрятной назвать нельзя: вокруг входа немало окурков и прочего мусора.
Сотрудники МБУ ЖКХ составили протокол об административном правонарушении на организатора акции. За происходящим наблюдает пара сотрудников полиции. Правоохранители фотографируют участников акции, но пока не вмешиваются.
На место флешмоба подтягиваются и журналисты, которых едва ли не больше, чем самих общественников.
К прессе и активистам спустя некоторое время после начала действа подошла представительница регоператора с просьбой озвучить адреса, где есть проблемы с вывозом ТКО.
По словам Зайцева, о проведении акции он известил волгоградцев в соцсетях. Аналогичное сообщение было опубликовано сегодня утром и на странице волгоградских сторонников Алексея Навального.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49503 5
23.12.2018 18:24
59810 53
29.12.2018 16:32
29402 2
В Волгограде после нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)19.01.2019 13:34
В Волгограде православные смельчаки открыли крещенские купания19.01.2019 06:54
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей18.01.2019 20:34
"Аэрофлот" из-за погоды отменил рейс из Москвы в Волгоград18.01.2019 17:08
Глава Волгограда Виталий Лихачев регоператору: «Будем штрафовать на полную катушку!»18.01.2019 17:07
Новый руководитель СУ СК по Волгоградской области вышел на работу18.01.2019 14:24
На набережной в Волгограде устанавливают лавочки весом больше тонны18.01.2019 13:43
Самую большую в Волгограде купель для крещенского омовения установили на Центральной набережной18.01.2019 13:21
Провальная работа мусорного регоператора Волгоградской области привела к первым увольнениям18.01.2019 12:36
Педагоги и инженеры готовы стать чиновниками мэрии Волгограда18.01.2019 11:18
В Волгоградской области суд запретил недобросовестному мебельщику брать заказы18.01.2019 10:05
В Волгограде ремонт переезда на Тулака продлится до весны17.01.2019 16:50
Не прошло и полгода, как во дворе на Тулака в Волгограде завершился "армагеддец"17.01.2019 16:12
«Скользкое дело»: волгоградцы назвали провальной борьбу коммунальщиков с гололедом17.01.2019 14:16
Губернатор Волгоградской области вручил митрополиту Герману медаль17.01.2019 14:13
Реклама