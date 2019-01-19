Общество

Вход в офис «Управления отходами-Волгоград» общественники заваливают мусором

Общество 19.01.2019 11:34
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19.01.2019 11:34



В эти минуты в Ворошиловском районе Волгограде возле офиса мусорного регоператора по улице Канунникова,23 проходит несанкционированная акция. Активист движения «Открытая Россия» Роман Зайцев принес несколько пакетов с мусором и демонстративно положил их возле входной двери в здание. К нему присоединилось еще несколько человек, которые также положили свертки с отходами к двери. К слову, территория возле бизнес-центра "Дельта", где находятся кабинеты регоператора, опрятной назвать нельзя: вокруг входа немало окурков и прочего мусора.


Сотрудники МБУ ЖКХ составили протокол об административном правонарушении на организатора акции. За происходящим наблюдает пара сотрудников полиции. Правоохранители фотографируют участников акции, но пока не вмешиваются. 


На место флешмоба подтягиваются и журналисты, которых едва ли не больше, чем самих общественников.


К прессе и активистам спустя некоторое время после начала действа подошла представительница регоператора с просьбой озвучить адреса, где есть проблемы с вывозом ТКО. 
По словам Зайцева,  о проведении акции он известил волгоградцев в соцсетях. Аналогичное сообщение было опубликовано сегодня утром и на странице волгоградских сторонников Алексея Навального.


 

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