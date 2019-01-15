Житель Волгоградской области срубил 12 ясеней для теплицы

50-летний местный житель Среднеахтубинского района задержан по подозрению в незаконной вырубке леса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемый вырубил 12 ясеней на территории Среднеахтубинского лесничества. Ущерб составил около 450 тысяч рублей. Мужчина в преступлении сознался. Дрова ему понадобились для отопления теплицы. Теперь дровосеку грозит до 7 лет лишения свободы.
Происшествия 15.01.2019 14:24
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15.01.2019 14:24
50-летний местный житель Среднеахтубинского района задержан по подозрению в незаконной вырубке леса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемый вырубил 12 ясеней на территории Среднеахтубинского лесничества. Ущерб составил около 450 тысяч рублей. Мужчина в преступлении сознался. Дрова ему понадобились для отопления теплицы. Теперь дровосеку грозит до 7 лет лишения свободы.
50-летний местный житель Среднеахтубинского района задержан по подозрению в незаконной вырубке леса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемый вырубил 12 ясеней на территории Среднеахтубинского лесничества. Ущерб составил около 450 тысяч рублей. Мужчина в преступлении сознался. Дрова ему понадобились для отопления теплицы. Теперь дровосеку грозит до 7 лет лишения свободы.
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