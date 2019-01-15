Происшествия

В Волгоградской области задержан водитель-наркоман c партией "дури"

Происшествия 15.01.2019 11:16
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15.01.2019 11:16


По подозрению в хранении и перевозке наркотиков в Чернышковском раоне Волгоградской области полицейскими задержан 38-летний местный житель. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, когда мужчину остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что у него не было водительских прав, а также имелись явные признаки наркотического опьянения. В ходе осмотра автомобиля «Ока» полицейские нашли 800 грамм марихуаны. Задержанный объяснил, что хранил наркотик для себя и не собирался его сбывать.
Сейчас мужчина под стражей. За незаконное хранение и перевозку наркотических средств задержанному грозит 10 лет тюрьмы.

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