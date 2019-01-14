Происшествия

Житель Волгоградской области "затарился" для себя шестью сотнями бутылками поддельного алкоголя

Происшествия 14.01.2019 13:12
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14.01.2019 13:12


33-летний житель Камышина  Волгоградской области задержан полицейскими по  подозрению в производстве, хранении и сбыте контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в гараже задержанного было обнаружено 636 бутылок поддельного алкоголя. Также оперативники нашли визитки и рекламные листовки с номером телефона подозреваемого.
Изъятое направлено на экспертизу. Предположительная сумма ущерба — более 130 тысяч рублей. Мужчина, к слову,  ранее привлекался к административной ответственности за незаконный сбыт спиртосодержащей продукции. Но вину он не признал, пояснив, что алкоголь хранил для себя.
Возбужденно уголовное дело по статье  «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». Максимальное наказание  - 3 года лишения свободы.

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