Житель Волгоградской области "затарился" для себя шестью сотнями бутылками поддельного алкоголя



33-летний житель Камышина Волгоградской области задержан полицейскими по подозрению в производстве, хранении и сбыте контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в гараже задержанного было обнаружено 636 бутылок поддельного алкоголя. Также оперативники нашли визитки и рекламные листовки с номером телефона подозреваемого.

Изъятое направлено на экспертизу. Предположительная сумма ущерба — более 130 тысяч рублей. М ужчина, к слову, ранее привлекался к административной ответственности за незаконный сбыт спиртосодержащей продукции. Но вину он не признал, пояснив, что алкоголь хранил для себя.

Возбужденно уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». Максимальное наказание - 3 года лишения свободы.