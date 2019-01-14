Житель Волгоградской области "затарился" для себя шестью сотнями бутылками поддельного алкоголя

33-летний житель Камышина Волгоградской области задержан полицейскими по подозрению в производстве, хранении и сбыте контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в гараже задержанного было обнаружено 636 бутылок поддельного алкоголя. Также оперативники нашли визитки и рекламные листовки с номером телефона подозреваемого.
Происшествия 14.01.2019 13:12
601 1
14.01.2019 13:12
33-летний житель Камышина Волгоградской области задержан полицейскими по подозрению в производстве, хранении и сбыте контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в гараже задержанного было обнаружено 636 бутылок поддельного алкоголя. Также оперативники нашли визитки и рекламные листовки с номером телефона подозреваемого.
33-летний житель Камышина Волгоградской области задержан полицейскими по подозрению в производстве, хранении и сбыте контрафактного алкоголя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в гараже задержанного было обнаружено 636 бутылок поддельного алкоголя. Также оперативники нашли визитки и рекламные листовки с номером телефона подозреваемого.
Изъятое направлено на экспертизу. Предположительная сумма ущерба — более 130 тысяч рублей. Мужчина, к слову, ранее привлекался к административной ответственности за незаконный сбыт спиртосодержащей продукции. Но вину он не признал, пояснив, что алкоголь хранил для себя.
Возбужденно уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». Максимальное наказание - 3 года лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
11.01.2019 12:07
25458 4
28.12.2018 11:26
23198 12
04.01.2019 13:23
16682 0
В Волгограде ищут 17-летнюю девушку из Ростовской области14.01.2019 12:32
Происшествия 14.01.2019 12:32
1196 4 Обсудить
В Волгограде ужесточили приговор бывшему майору полиции за выдуманное дело14.01.2019 11:38
Происшествия 14.01.2019 11:38
7162 2 Обсудить
Женщину увезли в больницу с трассы в Волгоградской области14.01.2019 09:58
Происшествия 14.01.2019 09:58
344 Обсудить
В Камышине Волгоградской области из-за газовой колонки погиб мужчина13.01.2019 21:47
Происшествия 13.01.2019 21:47
3224 0 Обсудить
Полицейские разыскивают подозреваемых в поджоге лифтов в Волгограде13.01.2019 14:46
Происшествия 13.01.2019 14:46
4817 0 Обсудить
При тройном ДТП в Волгограде скончались три человека13.01.2019 11:45
Происшествия 13.01.2019 11:45
6636 0 Обсудить
Под Волгоградом водитель сбил на «зебре» двоих пешеходов13.01.2019 10:02
Происшествия 13.01.2019 10:02
4238 0 Обсудить
Тела двух человек обнаружены в сгоревшем доме на юге Волгограда13.01.2019 09:16
Происшествия 13.01.2019 09:16
6489 0 Обсудить
Житель Волгоградской области устроил пьяную охоту на зайцев12.01.2019 15:14
Происшествия 12.01.2019 15:14
4359 0 Обсудить
В многоэтажках Волгограда начали гореть мусоропроводы12.01.2019 12:47
Происшествия 12.01.2019 12:47
6047 0 Обсудить
В Волгограде водитель скрылся после наезда на пенсионерку12.01.2019 09:43
Происшествия 12.01.2019 09:43
1565 0 Обсудить
В многоэтажках Дзержинского района Волгограда за день сгорело четыре лифта12.01.2019 09:33
Происшествия 12.01.2019 09:33
4464 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за выезда на встречку пострадали два человека11.01.2019 16:38
Происшествия 11.01.2019 16:38
3752 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за психического помутнения мать выбросила ребенка в сугроб11.01.2019 12:07
Происшествия 11.01.2019 12:07
25458 4 Обсудить
В коммуналке волгоградец убил соседа из-за дамы11.01.2019 09:20
Происшествия 11.01.2019 09:20
4652 10 Обсудить
Реклама