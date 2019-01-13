Расследования

В Волгоградской области лишенную родительских прав мать осудили за кражу

Расследования 13.01.2019 17:22
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13.01.2019 17:22


К 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорена жительница Урюпинского района за кражу денег и алюминиевых фляг. Как сообщили ИА «Высота 102» в апелляционной инстанции облсуда, женщина подала жалобу на приговор, посчитав его несправедливым. Она и ее защитник настаивали на условном наказании в связи с наличием заболеваний - гепатита С и ВИЧ-инфекции. По материалам дела, осужденная похитила 14 алюминиевых фляг на сумму 7 тысяч рублей, а затем украла 11 тысяч рублей у хозяйки домовладения, где проживала. Потерпевшая категорически возражала против условного наказания, просила оставить приговор без изменения. По ее словам, осужденная только за 2018 год три раза нарушала закон, а в сентябре ее лишили родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери.
Апелляционная инстанция зачла в срок лишения свободы время содержания под стражей, а в остальной части оставила приговор без изменения.

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