«Хрю-хрю»: жители утонувших в мусоре дворов в Волгограде разыскивают регоператора

Общество 09.01.2019 17:00
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09.01.2019 17:00
Терпению волгоградцев, уставших ждать, когда регоператор приступит к уборке контейнерных площадок от скопившегося мусора, наступает конец. Как сообщает ИА «Высота 102», жители дома №9 по ул. Гончарова оказались в мусорном плену. С 31 декабря контейнеры в их дворе переполняются мусором, но регоператор – ООО «Управление отходами-Волгоград» - так и не приступил к зачистке территории. Кроме того, критическая ситуация сложилась и в самом доме – мусоропровод здесь тоже забит до отказа. Это, по словам горожан, уже привело к тому, что в многоэтажке появились тараканы. «Это безобразие – за что мы должны платить, если мусор у нас не вывозится?», - возмущаются горожане.
Разыскивают регоператора и жители дома №10 по пр. Металлургов. Люди терпеливо ждали все праздники, когда, наконец, произведут уборке в их дворе. Но до сих пор ничего здесь не изменилось.
«Мы даже предположить не могли, что год Свиньи начнется для нас именно так – мы все тонем в мусоре!», - заявили волгоградцы. Все их попытки дозвониться и достучаться до регоператора закончились неудачей. «Вот мы думаем, может, он отзовется на «фирменный» позывной – хрю-хрю!», - невесело шутят горожане.
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