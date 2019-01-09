В Волгоградской области во время праздников на пожарах погибли 4 человека





Четыре человека погибли и трое пострадали в первые дни 2019 года в Волгоградской области. Такую статистику, как передает ИА "Высота 102", озвучило сегодня ГУ МЧС России по региону.

Так, в период с 1 по 7 января на территории Волгоградской области чрезвычайных ситуаций не допущено. Всего было ликвидировано 56 пожаров, основная доля которых пришлась на жилой сектор. Основной причиной возгораний явилось неосторожное обращение с огнём, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей. На объектах, где проходили праздничные мероприятия, пожаров не зарегистрировано. Обошлось без происшествий и на водных объектах. Госинспекторы ГИМС патрулировали акваторию Волгоградской области, осуществляли мониторинг ледовой обстановки, проводили профилактическую работу с любителями зимней рыбалки. Инспекторы надзорной деятельности и пожарно-спасательной службы несли постоянное дежурство на объектах, где проводились массовые мероприятия.



