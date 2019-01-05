В Волгоградской области без света остаются около 8 тысяч человек





Около 8 тысяч жителей Волгоградской области, по данным Минэнерго РФ, остаются без электроснабжения из-за сильного ветра и налипания мокрого снега на провода, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативные данные министерства.

Уточняется, что непогода оставила без электроснабжения часть бытовых потребителей в 12 населенных пунктах региона и 18 социально значимых объектов. Отметим, что по состоянию на 10.45 (мск) число оставшихся без света было больше – 11 тысяч 700 человек.

Волгоградский филиал МРСК Юга число отключенных потребителей и количество пострадавших населенных пунктов не сообщает, но регулярно рапортует о работах по устранению последствий разгула стихии. Так, по информации энергетиков, число бригад, устраняющих последствия непогоды, увеличено до 28, для подключения социально значимых объектов используется 22 резервных источника энергоснабжения. Всего в филиале несут дежурство 193 бригады, в их распоряжении 631 единица спецтехники и 70 РИСЭ. Сообщается, что все оперативно-ремонтные подразделения филиала обеспечены необходимыми материалами и оборудованием.

В ближайшие часы улучшений метеоусловий не ожидается, сложности создают порывистый ветер и снег с дождём, высота снежного покрова затрудняет перемещение спецтехники. Из-за ухудшения погоды возможны обрывы проводов воздушных линий электропередачи, излом опор. Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам. При обнаружении таких нарушений запрещено приближаться к поврежденному оборудованию.

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