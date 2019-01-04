В Волгоградской и Саратовской областях наладили движение поездов

Происшествия 04.01.2019 16:53
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04.01.2019 16:53
В Саратовском и Волгоградском регионах Приволжской железной дороги движение поездов вошло в график. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада на объектах железной дороги. Ранее в ведомстве сообщали об опоздании нескольких пассажирских поездов - №105 сообщением Волгоград-Нижневартовск, №104 Саратов-Уфа, №46 Екатеринбург-Кисловодск, №14 Саратов-Адлер. В работах по очистке путей были задействованы около 30 единиц спецтехники и более 450 сотрудников Приволжской железной дороги.
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