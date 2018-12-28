Расследования

В Волгограде из-за увольнения беременной воспитательницы завели уголовное дело

Расследования 28.12.2018 15:34
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28.12.2018 15:34


В Волгограде возбуждено уголовное дело за необоснованное увольнение беременной женщины. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в апреле 2018 года руководитель частного детского сада, узнав, что одна из воспитательниц  беременна,  заявила, что зарплату и декретные  женщине  платить не будут. В дальнейшем 29-летнюю воспитательницу  и вовсе уволили с должности. И это несмотря на то, что в декабре 2017-го с воспитателем был оформлен срочный договор на год. На просьбы произвести предусмотренные законодательством выплаты предприниматель ответила отказом, мотивировав это тем, что с воспитательницей  был заключен не трудовой, а гражданско-правовой договор.
Сейчас  расследование уголовного дела  взято под контроль прокуратурой Ворошиловского района Волгограда.

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