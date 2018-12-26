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В Волгограде единороссы назвали дату досрочного сложения полномочий регионального лидера партии

Политика 26.12.2018 12:15
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26.12.2018 12:15

Конференция регионального отделения "Единой России" по ключевым кадровым вопросам состоится 24 января 2019 года. Такое решение сегодня принял региональный политсовет "ЕР", сообщает ИА "Высота 102". В ходе конференции будут досрочно сложены полномочия секретаря реготделения партии, членов политсовета и президиума. Руководство реготделения партии будет переизбрано.
Напомним, установку о проведении внутрипартийных перевыборов единоросы получили на прошедшем в Москве 7-8 декабря съезде партии. Ротация проводится в связи с внесенными поправками в Устав политической силы. 
По словам секретаря реготделения "Единой России"  Сергея Горнякова,  перед новым руководящим составом партии в Волгоградской области стоят серьезные задачи - в том числе  по проведению выборов в Волгоградскую областную думу и губернатора. Единый день голосования пройдет 8 сентября 2019 года. Также выборы пройдут в Урюпинске и Фролово, где будут сформированы новые созывы гордум.
Праймериз по отбору кандидатов в депутаты от партии состоится 26 мая. 

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