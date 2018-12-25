Происшествия

Двое жителей Волгоградской области устроили ночь погромов и поджогов

Происшествия 25.12.2018 12:10
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25.12.2018 12:10


Двое ранее судимых жителей Михайловского района задержаны за серию совершенных в одну ночь преступлений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, парни в возрасте 21 и 20 лет сожгли продуктовый киоск после того, как забрались внутрь и не нашли там денег.  Затем злоумышленники при помощи отвертки вскрыли замок стоявшей неподалеку автомашины «Лада Калина». Не найдя в салоне машины ничего ценного, они также его подожгли. Через некоторое время внимание не на шутку разбушевавшихся товарищей привлекла  припаркованная автомашина «ВАЗ-2110», которую они решили угнать, но не смогли открыть замки. За это они кулаками и отверткой стали бить по машине  Общий ущерб составил свыше 400 тысяч рублей. 24 декабря подозреваемые были задержаны сотрудниками подразделения уголовного розыска Отдела МВД России по г. Михайловке. Задержанным грозит наказание до лишения свободы на срок до 5 лет.

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