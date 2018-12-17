В Волгоградской области полицейские вытащили живыми из огня троих человек

Происшествия 17.12.2018 16:35
1597 0
17.12.2018 16:35
Полицейские в Камышине спасли из горящего дома троих мужчин - 80-летнего пенсионера, его 30-летнего внука и гостя семьи. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в минувшее воскресенье в городе Камышине на улице Серова загорелся частный дом.
На место происшествия для оказания помощи в поиске и эвакуации людей прибыл автопатруль в составе сотрудников отдельного батальона ППС: старшего сержанта полиции Максима Зыкова, старшины полиции Игоря Вандышева и капитана полиции Александра Лазарева. Они открыли входную дверь и вошли в охваченное густым дымом помещение, где в одной из комнат горели деревянные чердачное покрытие и стены, а также вещи.
Старший сержант полиции Зыков ползком, с помощью фонарика стал искать людей. Первым ему удалось обнаружить пенсионера, а затем его гостя. Полицейские с помощью соседей вынесли на свежий воздух обоих мужчин, которые к моменту их обнаружения не могли самостоятельно передвигаться. Спустя пять минут, по прибытии пожарных расчетов из охваченной огнём комнате стражами порядка и спасателями был обнаружен третий пострадавший, получивший значительные ожоги тела. Все трое были переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
14637 0
07.12.2018 09:29
9870 11
22.11.2018 21:00
14038 0
Полицейские из Волгоградской области поймали жителя Крыма на мошенничестве с продажей скота17.12.2018 13:42
Происшествия 17.12.2018 13:42
1716 2 Обсудить
Житель Волгоградской области 15 лет хранил найденные в поле боеприпасы17.12.2018 11:06
Происшествия 17.12.2018 11:06
1371 7 Обсудить
В Волгограде мужчина решил подзаработать ночью: угнал маршрутку и вышел в рейс16.12.2018 11:25
Происшествия 16.12.2018 11:25
5938 0 Обсудить
На заснеженной трассе в Волгоградской области женщина-пассажир погибла на встречке16.12.2018 10:53
Происшествия 16.12.2018 10:53
3995 0 Обсудить
В Волгоградской области снегопад не дал увидеть водителю школьника на дороге15.12.2018 10:24
Происшествия 15.12.2018 10:24
2492 0 Обсудить
Одиннадцать наркодилеров заработали серьезные сроки за трехлетнюю "работу" в Волгоградской области и Пермском крае14.12.2018 12:43
Происшествия 14.12.2018 12:43
4419 1 Обсудить
В Волгограде пенсионерка продиктовала мошеннику пин-код карты и лишилась 2 миллионов14.12.2018 12:12
Происшествия 14.12.2018 12:12
7706 30 Обсудить
В Волгограде два брата могут сесть на 5 лет за кражу металла на полторы тысячи рублей14.12.2018 11:45
Происшествия 14.12.2018 11:45
2469 11 Обсудить
На юге Волгограда выгорел японский кроссовер14.12.2018 09:40
Происшествия 14.12.2018 09:40
3588 1 Обсудить
В Волгограде задержали женщину-водителя,сбившую троих подростков на пешеходном переходе13.12.2018 22:47
Происшествия 13.12.2018 22:47
7285 9 Обсудить
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"13.12.2018 19:54
Происшествия 13.12.2018 19:54
3423 0 Обсудить
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детей13.12.2018 16:25
Происшествия 13.12.2018 16:25
7155 6 Обсудить
В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"13.12.2018 11:07
Происшествия 13.12.2018 11:07
5020 13 Обсудить
В Волгоградской области 10 человек попали под колеса автомобилей за прошедшие сутки13.12.2018 10:52
Происшествия 13.12.2018 10:52
533 0 Обсудить
На трассе в Волгоградской области легковушка врезалась в "мирно стоящий" КАМАЗ13.12.2018 09:56
Происшествия 13.12.2018 09:56
634 0 Обсудить
Реклама