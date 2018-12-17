В Волгоградской области полицейские вытащили живыми из огня троих человек





Полицейские в Камышине спасли из горящего дома троих мужчин - 80-летнего пенсионера, его 30-летнего внука и гостя семьи. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в минувшее воскресенье в городе Камышине на улице Серова загорелся частный дом.

На место происшествия для оказания помощи в поиске и эвакуации людей прибыл автопатруль в составе сотрудников отдельного батальона ППС: старшего сержанта полиции Максима Зыкова, старшины полиции Игоря Вандышева и капитана полиции Александра Лазарева. Они открыли входную дверь и вошли в охваченное густым дымом помещение, где в одной из комнат горели деревянные чердачное покрытие и стены, а также вещи.

Старший сержант полиции Зыков ползком, с помощью фонарика стал искать людей. Первым ему удалось обнаружить пенсионера, а затем его гостя. Полицейские с помощью соседей вынесли на свежий воздух обоих мужчин, которые к моменту их обнаружения не могли самостоятельно передвигаться. Спустя пять минут, по прибытии пожарных расчетов из охваченной огнём комнате стражами порядка и спасателями был обнаружен третий пострадавший, получивший значительные ожоги тела. Все трое были переданы бригаде скорой медицинской помощи.



