Происшествия

В Волгограде задержали женщину-водителя, сбившего троих подростков на пешеходном переходе

Происшествия 13.12.2018 22:47
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13.12.2018 22:47


48-летняя женщина была задержана сотрудниками полиции в Красноармейском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, задержанная подозревается в наезде на трех 16-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Героев Сталинграда. Водитель с места ДТП скрылась.  
По предварительным данным, женщина работает инженером на одном из предприятий Красноармейского района. Инспекторы ГИБДД обнаружили машину как раз рядом с работой подозреваемой. На автомобиле характерные повреждения после аварии - вмятины на кузове. 
Также полицейские опросили свидетелей, которые подтвердили факт наезда на подростков и то, что машина скрылась с места ДТП. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, пострадавшие 16-летние девушка и парень доставлены с травмами в больницу. Одна 16-летняя девушка от госпитализации отказалась.

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