«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в Волгограде

На отпускных фото из Англии Иван Радько выглядел гораздо счастливее, чем на работе.
Политика 12.12.2018 17:51
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12.12.2018 17:51
Председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Радько покидает пост. В мэрии эту информацию ИА «Высота 102» подтвердили. Известно, что такое решение чиновник принял в связи с переездом в Москву, где его ждет новая руководящая должность. В администрации города он доработает до конца уходящего года.
Подразделение мэрии Радько возглавил в августе 2016 года в возрасте 25 лет. До этого руководил волонтерским центром ВолГУ, участвовал в подготовке активистов для работы на сочинской Олимпиаде в 2014 году. Среди добровольцев был и сам Радько. На встрече волонтеров Олимпийских игр с президентом России Иван рассказал Владимиру Путину о своей мечте - провести рабочий день с главой государства. Тот ответил согласием. В итоге Радько посчастливилось сопровождать лидера страны в Сочи не один, а целых два дня. Никаких предложений о дальнейшем трудоустройстве президент ему не делал. «Я и не просил. Это, мне кажется, было бы нагло с моей стороны. Поэтому пока — нет, но мало ли что», — цитировало Ивана Радько РИА Новости.
За время работы в администрации города с именем Ивана Радько было связано несколько скандальных ситуаций. Муниципального служащего, в частности, упрекали за излишнюю откровенность и нескромное поведение в соцсетях. К примеру, Иван в красках рассказывал своим подписчикам и друзьям о незабываемой поездке в Англию, сопровождая посты и снимки хештегом #здесьхочетсяжить. Пользователям социалок откровенность волгоградского чиновника показалась отнюдь не патриотичной.
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