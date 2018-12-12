«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в Волгограде





Председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Радько покидает пост. В мэрии эту информацию ИА «Высота 102» подтвердили. Известно, что такое решение чиновник принял в связи с переездом в Москву, где его ждет новая руководящая должность. В администрации города он доработает до конца уходящего года.

Подразделение мэрии Радько возглавил в августе 2016 года в возрасте 25 лет. До этого руководил волонтерским центром ВолГУ, участвовал в подготовке активистов для работы на сочинской Олимпиаде в 2014 году. Среди добровольцев был и сам Радько. На встрече волонтеров Олимпийских игр с президентом России Иван рассказал Владимиру Путину о своей мечте - провести рабочий день с главой государства. Тот ответил согласием. В итоге Радько посчастливилось сопровождать лидера страны в Сочи не один, а целых два дня. Никаких предложений о дальнейшем трудоустройстве президент ему не делал. «Я и не просил. Это, мне кажется, было бы нагло с моей стороны. Поэтому пока — нет, но мало ли что», — цитировало Ивана Радько РИА Новости.

За время работы в администрации города с именем Ивана Радько было связано несколько скандальных ситуаций. Муниципального служащего, в частности, упрекали за излишнюю откровенность и нескромное поведение в соцсетях. К примеру, Иван в красках рассказывал своим подписчикам и друзьям о незабываемой поездке в Англию, сопровождая посты и снимки хештегом #здесьхочетсяжить. Пользователям социалок откровенность волгоградского чиновника показалась отнюдь не патриотичной.