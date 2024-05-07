Массовое ДТП на трассе Волгоград-Москва парализовало движение

На трассе Волгоград-Москва в Иловлинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП с участием нескольких легковушек, микроавтобуса и большегруза. Как сообщили V102.RU водители, в результате происшествия на федеральной автодороге в районе хутора Краснодонский образовалась многокилометровая пробка.

Фото и видео с места происшествия появились вечером 7 мая в телеграм-каналах. Очевидцы сняли на видео разбитые вдребезги легковые автомобили, а также перевернутый большегруз. На месте происшествия, судя по кадрам, в настоящее время работают полиция, МЧС и скорая помощь.





Подробная информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется информагентством в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Фото: Новоаннинский сегодня / Telegram